Верховній Раді пропонують звільнити Монастирського

В парламенті зареєстрували постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Постанову зареєстрували 12 нардепів з «Європейської солідарності» і колишній голова парламенту Дмитро Разумков.

Нагадаємо, нещодавно журналісти оприлюднили відео з ДТП за участі нардепа від «Слуги народу» Олександра Трухіна. На відео Трухін пропонє поліцейським хабар, щоб уникнути вдповідальнсоті за ДТП, і обіцяє «поговорити» з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

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Після публікації відео Трухіна виключили з партії «Слуга народу», а Офіс генпрокурора доручив НАБУ відкрити кримінальну справу.

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