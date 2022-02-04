На об’їзній Львова металева труба з вантажівки влетіла в голову пасажирці легковика

Зранку 4 лютого на об’їзній дорозі Львова трапилась ДТП. З вантажівки відірвалась залізна труба і влетіла в легковик. Внаслідок цього травмувалась пасажирка авто. Про це Львівському порталу повідомила речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій.

Аварія трапилась близько 09:00 год. на об’їзній дорозі Львова біля Сокільників.

За попередньою інформацією, від вантажівки відірвалась залізна конструкція і на швидкості влетіла в автомобіль «Рено». Внаслідок цього травму голови отримала пасажирка легковика. Жінку госпіталізували.

Наразі рух ділянкою дороги, де сталась аварія, є ускладненим.

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