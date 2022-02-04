На Львівщині вбивця власного сина та його друга отримав довічне ув’язнення

48-річного мешканця Стрийщини засудили до довічного ув’язнення за вбивство двох юнаків. Чоловік чотири роки тому вбив свого сина та його товариша. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Під час досудового розслідування зібрали достатньо доказів та довели, що на початку березня 2018 року обвинувачений у себе вдома випивав алкогольні напої разом зі своїм сином та його товаришем. Згодом чоловіки почали сваритись і під час конфлікту батько навмисно вбив власного сина та його товариша. Він декілька разів вдарив кожного них ножем в груди, шию та спину.

48-річного чоловіка визнали винним в умисному вбивстві двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України) та засудили до довічного ув’язнення.

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