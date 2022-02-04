Громаді на Львівщині повернули вкрадене приміщення

Новокалинівській міській територіальній громаді повернули незаконно відчужене приміщення вартістю більше 2 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про нежитлове приміщення площею 543 м кв, яке належало до комунальної власності Новокалинівської міської ради. Його вартість оцінюють у 2,1 млн грн.

Встановлено, що цю нерухомість незаконно відчужили на підставі протиправного судового рішення, завдяки якому фізична особа змогла в подальшому зареєструвати право власності. Прокурори довели, що комунальне приміщення у приватну власність оформили безпідставно.

Так, Самбірський міськрайонний суд постановив повернути територіальній громаді її майно. Зараз Новокалинівська міська рада вже зареєструвала право власності.

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