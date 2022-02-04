Біля Городоцької сталась ДТП з потерпілим: рух ускладнений

Зранку 4 лютого на перехресті Садова – Кульпарківська автомобіль ВАЗ збив 65-річну жінку. Через аварію в напрямку вулиці Городоцької ускладнений рух. Про це Львівському порталу повідомила речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій.

За попередньою інформацією, 24-річний водій автомобіля ВАЗ 2108 збив 65-річну жінку. Про її стан наразі невідомо.

Аварія сталась на перехресті вулиць Садова – Кульпарківська. Через це в напрямку Городоцької перекрили одну смугу руху. Відтак рух є частково ускладнений. Патрульна поліція росить урахувати це під час планування маршруту і бути обережними на дорозі.

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