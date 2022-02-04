ОСТАННІ НОВИНИ

5 лютого Львів завершує збір ялинок на утилізацію

Наталя Дуляба

|

У суботу, 5 лютого, у всіх районах Львова востаннє цьогоріч працюватимуть мобільні пункти збору ялинок. Всі дерева в подальшому безпечно утилізують. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, у суботу, 5 лютого, з 11:00 до 15:00 год. ялинку на переробку можна можна на спеціальних локаціях у кожному районі Львова:

  • вул. Замарстинівська, 167-А (ЛКП «Зелене місто»);
  • вул. В. Великого, 14-А (вхід у кінотеатр «Сокіл», що у парку «Горіховий Гай»);
  • вул. Виговського, 34 (Залізнична районна адміністрація);
  • вул. Шафарика, 15 (вхід в лісопарк «Погулянка»);
  • просп. Чорновола (на площі поруч із шиномонтажем «Шипшина»);
  • просп. Чорновола, 1 (біля контейнерних майданчиків);
  • вул. Хоткевича (вхід у парк Івана Павла II, поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці).

Такі пункти прийому ялинок цьогоріч працюють вже востаннє. Втім львів’яни можуть у будь-який час самостійно завезти свою ялинку на утилізацію на базу ЛКП «Зелене місто» на вул. Замарстинівській, 167-А та в Домівку врятованих тварин у парку «Знесіння». Там дерева служитимуть для потреб тварин.

Реклама партнерів

Загалом протягом січня на станцію компостування львів’яни віддали більше 31 тонни ялинок.

Додамо, що єдиний спосіб безпечно утилізувати ялинку – компостування. Оскільки Львів має власну станцію компостування, то мешканців закликають здавати дерева, аби з них можна було зробити добриво для парків.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«НАШ» – не наш. Зеленський ігнорує вимоги про закриття скандального телеканалу
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
«НАШ» – не наш. Зеленський ігнорує вимоги про закриття скандального телеканалу

Президент України Володимир Зеленський не реагує на мітинги та петицію «Про застосування санкцій проти телеканалу «НАШ»,...

В «АТБ» стартувала найромантичніша акція року: можна виграти смартфон, турпоїздку і квартиру
Анастасія ПИЖ
В «АТБ» стартувала найромантичніша акція року: можна виграти смартфон, турпоїздку і квартиру

На найкоротший і найхолодніший місяць року припадає головне свято закоханих – день святого Валентина. Традиційно 14 люто...

Скандальна ДТП із нардепом від «слуг» та спроба підкупу поліції: що далі
Ольга ДЕНИСЯКА
Скандальна ДТП із нардепом від «слуг» та спроба підкупу поліції: що далі

Журналісти оприлюднили відео з ДТП за участі нардепа від «Слуги народу» Олександра Трухіна. На відео Трухін пропонє полі...

Правоохоронці розкрили нову схему розкрадання грошей на Грибовицькому сміттєзвалищі
Наталя ДУЛЯБА
Правоохоронці розкрили нову схему розкрадання грошей на Грибовицькому сміттєзвалищі

Колишнього директора ЛКП «Збиранка» обвинувачують у розтраті більше 6 млн грн бюджетних коштів, виділених на першочергов...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів