5 лютого Львів завершує збір ялинок на утилізацію

У суботу, 5 лютого, у всіх районах Львова востаннє цьогоріч працюватимуть мобільні пункти збору ялинок. Всі дерева в подальшому безпечно утилізують. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, у суботу, 5 лютого, з 11:00 до 15:00 год. ялинку на переробку можна можна на спеціальних локаціях у кожному районі Львова:

вул. Замарстинівська, 167-А (ЛКП «Зелене місто»);

вул. В. Великого, 14-А (вхід у кінотеатр «Сокіл», що у парку «Горіховий Гай»);

вул. Виговського, 34 (Залізнична районна адміністрація);

вул. Шафарика, 15 (вхід в лісопарк «Погулянка»);

просп. Чорновола (на площі поруч із шиномонтажем «Шипшина»);

просп. Чорновола, 1 (біля контейнерних майданчиків);

вул. Хоткевича (вхід у парк Івана Павла II, поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці).

Такі пункти прийому ялинок цьогоріч працюють вже востаннє. Втім львів’яни можуть у будь-який час самостійно завезти свою ялинку на утилізацію на базу ЛКП «Зелене місто» на вул. Замарстинівській, 167-А та в Домівку врятованих тварин у парку «Знесіння». Там дерева служитимуть для потреб тварин.

Реклама партнерів

Загалом протягом січня на станцію компостування львів’яни віддали більше 31 тонни ялинок.

Додамо, що єдиний спосіб безпечно утилізувати ялинку – компостування. Оскільки Львів має власну станцію компостування, то мешканців закликають здавати дерева, аби з них можна було зробити добриво для парків.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.