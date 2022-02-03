Зі Львова відкриють авіарейс в Домінікану

Державіаслужба дозволила українській компанії Azur Air Ukraine відкрити новий напрямок до Домініканської Республіки. Окрім того, компанії дали дозвіл на чартерні рейси до міст Єгипту та Туреччини. Про це йдеться у відповідному наказі Державної авіаційної служби.

Так, перевізник Azur Air Ukraine отримав дозвіл відкрити новий рейс із Львова до міста Ла-Романа у Домініканській Республіці.

Також компанії дозволили виконувати чартерні рейси зі Львова до Хургади, Шарм-ель-Шейху та Марса Аламу, що в Єгипті, а також в такі турецькі міста: Анталія, Даламан та Бодрум.

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Державіаслужба дала дозвіл на виконання чартерних міжнародних авіаперевезень, що становлять систематичну серію – не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць. Термін прав на польоти – з 27 березня до 29 жовтня.

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