В ДТП з маршруткою біля Львова загинув водій легковика

Зранку 3 лютого у Рясна Руська біля Львова маршрутка зіткнулась з легковим автомобілем. Вналідок ДТП водій авто загинув на місці. Про це повідомляє Львівський портал.

ДТП сталась 3 січня близько 07:30 год. у селі Рясна Руська біля Львова.

Як повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини, автомобіль «Шкода Октавія», під керуванням 39-річного львів’янина, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом сполученням «Львів-Зелів», яким керував мешканець Львівського району віком 47 років.

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Внаслідок зіткнення водій легковика від отриманих травм помер на місці події. Також у лікарню доставили водія та п’ятьох пасажирів автобуса – правоохоронці встановлюють їх особисті дані, діагнози уточнюють медики.

В ДСНС Львівщини Львівському порталу уточнили, що водія довелось деблокувати з авто, оскільки його тіло затисло в пошкодженому автомобілі.

На місці події працюють правоохоронці, які встановлюють обставини ДТП

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