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Туреччина відкриє генконсульство у Львові

Аліса Белей

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Туреччина планує відкрити Генеральні консульства у двох містах України: Львові та Харкові. Таким чином, вона посилить свою дипломатичну присутність в Україні. Про це 3 лютого на брифінгу заявив Зеленський після переговорів із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

«Ми вітаємо намір Турецької сторони посилити свою дипломатичну присутність та відкрити генеральні консульства в Харкові та у Львові. Ми також підвищимо статус консульської установи в Анталії до генерального консульства, щоб ще ефективніше захищати інтереси наших громадян», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у четвер, 3 лютого, під час офіційного візиту президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана з делегацією, Україна і Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі між країнами.

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