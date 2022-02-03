Україна та Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі

У четвер, 3 лютого, під час офіційного візиту президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана з делегацією, Україна і Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі між країнами. Про це пише hromadske.

З української сторони угоду підписав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, з турецької – міністр торгівлі Мехмет Муш.

Що передбачає угода?

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Напередодні Кабмін схвалив проєкт документа. Як розповідала міністерка економіки Юлія Свириденко, угода передбачає не лише розвиток товарообігу, а й взаємні інвестиції та виробничу кооперацію.

Так, Туреччина обнулить мита на 10337 товарних позицій (95% від загальної кількості товарів, які експортує Україна). Ще на 1348 видів продукції будуть діяти тарифні квоти або зменшення мит. За підрахунками уряду, загалом товарообіг між країнами може зрости на 38%.

Передбачено, що Туреччина значно розширить сектори, в яких українські компанії зможуть працювати на постійній основі, а Україна заохочуватиме турецькі підприємства працювати у себе. За підрахунками уряду, угода може забезпечити зростання ВВП додатково на 2%.

«Зміцнення стратегічного партнерства України і Туреччини розкриє нові економічні та геополітичні перспективи, а також зміцнить наші позиції, що надважливо в умовах активізації російської агресії», – зазначає міністерка економіки.

За даними уряду, торік товарообіг між Україною і Туреччиною становив понад 7 млрд доларів. З них український експорт сягнув 4,1 млрд доларів, а імпорт – 3,2 млрд доларів. Експорт на 80% складається з металів і зернових.