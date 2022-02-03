ОСТАННІ НОВИНИ

Скільки часу може тривати постковідний синдром: пояснення МОЗ

Наталя Дуляба

|

Багатьом є складно повернутись до звичайного життя після перенесеного коронавірусу. Навіть якщо людина перенесла хворобу у легкій формі чи навіть безсимптомно, вона все одно може страждати від так званого постковідного синдрому. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Постковід – це стан, що зберігається після перенесеного Covid-19, при якому зберігаються деякі симптоми цієї хвороби. Такий стан може тривати від 5 до 12 тижнів або навіть довше.

Так, британські дослідження вказують, що у кожної п’ятої людини із позитивним тестом постковідний синдром може тривати протягом 5 тижнів, у кожної десятої – протягом 12 тижнів.

Наразі не існує вичерпного переліку симптомів та станів, характерних для постковідного синдрому. Їхній спектр широкий, постійно оновлюється та доповнюється. Проте серед найпоширеніших ознак називають:

Реклама партнерів
  • слабкість,
  • знесилення,
  • тривалий кашель,
  • задишка,
  • втрата смаку та нюху,
  • порушення сну та свідомості,
  • тривожність,
  • депресія,
  • головний біль,
  • суглобовий синдром,
  • випадіння волосся,
  • розлади ендокринної системи.

Як відновитись після перенесеного коронавірусу

Чіткої інструкції для швидкого відновлення після коронавірусу наразі немає. Це все дуже індивідуально, зважаючи на особливості кожного пацієнта та форму протікання хвороби.

Водночас серед порад, які дають фахівці, є дотримання режиму сну та збалансованого харчування, помірна фізична активність, вправи для тренування мозку та когнітивних здібностей, прогулянки на свіжому повітрі.

Також пацієнту варто звернути увагу на хронічні хвороби, якщо такі є. Проконсультуйтесь зі своїм сімейним лікарем, при проявах загострення він порадить, як діяти далі. При цьому не соромтесь поділитися своїми тривогами, обговорити ті скарги і симптоми, які виникли у вас після перенесеного Covid-19.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
В «АТБ» стартувала найромантичніша акція року: можна виграти смартфон, турпоїздку і квартиру
Анастасія ПИЖ
В «АТБ» стартувала найромантичніша акція року: можна виграти смартфон, турпоїздку і квартиру

На найкоротший і найхолодніший місяць року припадає головне свято закоханих – день святого Валентина. Традиційно 14 люто...

Скандальна ДТП із нардепом від «слуг» та спроба підкупу поліції: що далі
Ольга ДЕНИСЯКА
Скандальна ДТП із нардепом від «слуг» та спроба підкупу поліції: що далі

Журналісти оприлюднили відео з ДТП за участі нардепа від «Слуги народу» Олександра Трухіна. На відео Трухін пропонє полі...

Правоохоронці розкрили нову схему розкрадання грошей на Грибовицькому сміттєзвалищі
Наталя ДУЛЯБА
Правоохоронці розкрили нову схему розкрадання грошей на Грибовицькому сміттєзвалищі

Колишнього директора ЛКП «Збиранка» обвинувачують у розтраті більше 6 млн грн бюджетних коштів, виділених на першочергов...

Нові магазини, сервіси та перспективи: чим «АТБ» дивуватиме у 2022 році
Анастасія ПИЖ
Нові магазини, сервіси та перспективи: чим «АТБ» дивуватиме у 2022 році

2022 рік уже остаточно вступив у свої права та поставив перед нами чимало складних питань. Це і нова хвиля пандемії коро...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів