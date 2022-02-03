Скільки часу може тривати постковідний синдром: пояснення МОЗ

Багатьом є складно повернутись до звичайного життя після перенесеного коронавірусу. Навіть якщо людина перенесла хворобу у легкій формі чи навіть безсимптомно, вона все одно може страждати від так званого постковідного синдрому. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Постковід – це стан, що зберігається після перенесеного Covid-19, при якому зберігаються деякі симптоми цієї хвороби. Такий стан може тривати від 5 до 12 тижнів або навіть довше.

Так, британські дослідження вказують, що у кожної п’ятої людини із позитивним тестом постковідний синдром може тривати протягом 5 тижнів, у кожної десятої – протягом 12 тижнів.

Наразі не існує вичерпного переліку симптомів та станів, характерних для постковідного синдрому. Їхній спектр широкий, постійно оновлюється та доповнюється. Проте серед найпоширеніших ознак називають:

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слабкість,

знесилення,

тривалий кашель,

задишка,

втрата смаку та нюху,

порушення сну та свідомості,

тривожність,

депресія,

головний біль,

суглобовий синдром,

випадіння волосся,

розлади ендокринної системи.

Як відновитись після перенесеного коронавірусу

Чіткої інструкції для швидкого відновлення після коронавірусу наразі немає. Це все дуже індивідуально, зважаючи на особливості кожного пацієнта та форму протікання хвороби.

Водночас серед порад, які дають фахівці, є дотримання режиму сну та збалансованого харчування, помірна фізична активність, вправи для тренування мозку та когнітивних здібностей, прогулянки на свіжому повітрі.

Також пацієнту варто звернути увагу на хронічні хвороби, якщо такі є. Проконсультуйтесь зі своїм сімейним лікарем, при проявах загострення він порадить, як діяти далі. При цьому не соромтесь поділитися своїми тривогами, обговорити ті скарги і симптоми, які виникли у вас після перенесеного Covid-19.

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