Львівські лікарі видалили 8-річному хлопчику уражену селезінку

У Львові медики Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру лапароскопічним методом прооперували дитину. У 8-річного хлопчика був спадковий сфероцитоз, що призвів до ураження селезінки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі медзакладу.

Так, у 8-річного мешканця Турківського району Львівщини, медики діагностували спадковий сфероцитоз. Це генетичне захворювання, що призводить до патології еритроцитів, які знищуються у селезінці.

Гематологи ЗУСДМЦ боролися із цим недугом дитини, але ситуація стала критичною – пішло загострення та ускладнення. Селезінка нищила еритроцити, що призвело до важких анемій та інших ускладнень.

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Тож львівські лікарі прийняли рішення видалити дитині уражену селезінку, щоб врятувати маленькому пацієнтові життя.

Аби зменшити хірургічну травму, медики вирішили оперувати хлопчика лапароскопічним методом. При такому втручанні лікарі роблять лише кілька отворів діаметром по 0,5 см і через них проводять подальші маніпуляції під контролем камери.

«Таких операцій з мініінвазивного видалення селезінки ми виконуємо кілька на рік (близько 5 і більше), оскільки маючи гематологічне відділення у ЗУСДМЦ, маємо чимало пацієнтів, із потребою видалення селезінки заради того, щоб пацієнт жив», – розповів завідувач кафедри дитячої хірургії ЛНМУ ім. Данила Галицького, дитячий хірург ЗУСДМЦ Андрій Кузик.

Медики додають, що перевага лапароскопічних операцій ще й у тому, що пацієнт швидше повертається до нормального, активного життя. Також зменшується кількість ускладнень, які можуть виникнути після звичайної операції.

Зараз 8-річний хлопчик вже здоровий та його виписали додому. Проте він ще залишається на спостережені у спеціалістів гематологічного відділення лікарні.

Зазначимо, що Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр розташований у Львові на вул. Дністерській, 27. Детальніше про те, як потрапити на прийом до лікаря, читайте за цим посиланням.

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Фото: ЗУСДМЦ