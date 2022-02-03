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Де у Львові 4 лютого не буде світла: перелік вулиць

Анастасія Диняк

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У п’ятницю, 4 лютого, через плановий ремонт електромереж два десятки вулиць у Львові залишаться без світла. Про це Львівському порталу повідомили у «Львівобленерго».

Так, орієнтовно з 10:00 до 16:00 год. світла у Львові не матимуть мешканці таких вулиць:

  • Базальтова – 1, 10, 11, 12, 12-А, 13, 14, 15, 16, 16-А, 17, 19, 21, 23, 6, 8, 9;
  • Бахматюка – 10, 10-А, 12, 14, 14-А, 16, 20, 4, 4-А, 8, 8-А;
  • Букова – 1, 10, 11, 12, 13-А, 14, 14-А, 15-А, 16-А, 18, 18-А, 19, 2, 20, 20-А, 21, 22, 22-А, 23, 23-А, 24, 24-А, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 4, 40, 42, 4-А, 5, 6, 7, 8, 9, 9-А, 9-Б;
  • Винниківська – 11, 15, 17, 25, 25-А, 27, 29, 3, 3-А, 4, 5, 7, 9;
  • Глинянський Тракт – 81-А;
  • Гранітна – 1, 10, 12, 12-А, 12-Б, 12-В, 14, 2, 5, 6, 7, 8, 9;
  • Дріжджева – 10, 11, 13, 14, 15, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
  • Зборівська – 1, 10, 11, 3, 3-А, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
  • Зубрівська – 36;
  • Лисенка – 23, 23-А, 31, 53;
  • Личаківська – 162, 162-А, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 180, 182, 184, 184-А, 184-Б, 188, 190, 190-А, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 206-А, 208, 208-А, 212, 212-А, 212-Б, 214, 216, 222, 222-А, 224, 228, 235, 237, 239, 241, 242, 243, 245, 245-А, 253, 257, 257-А, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 271-А, 273, 275, 277, 279, 281, 287;
  • Лісна – 7-Б;
  • Милорадович – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11;
  • Полуднева – 1, 15, 17, 3;
  • Поморянська – 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-А, 9;
  • Січнева – 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
  • Хоткевича – 20;
  • Хуторівка – 24, 28, 28-А, 30, 32, 34, 36, 38;
  • Червоної Калини – 39-А;
  • Яловець – 4, 6, 8,10, 12, 17, 17-А, 17б, 19, 21, 23, 27, 29, 31.

Дізнатися про графік планових ремонтів електромереж на Львівщині та коли через це вимикатимуть світило, можна на сайті енергетиків у розділі «Планові відключення».

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Фото – з мережі Інтернет

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