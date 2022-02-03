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ДБР розслідує розтрату партією «Голос» мільйона гривень з бюджету

Ольга Денисяка

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Слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом можливої розтрати бюджетних коштів керівництвом політичної партії «Голос» на загальну суму понад 1 мільйон гривень. Про це Львівському порталу повідомили в ДБР.

Працівники НАЗК виявили, що укладені керівництвом «Голосу» договори із надання послуг та виконання робіт низкою ФОПів мають ознаки фіктивності. Про це склали відповідний акт.

Наразі під час досудового розслідування перевіряють обставини можливої розтрати грошових коштів керівництвом політичної партії «Голос» в особливо великих розмірах. У межах кримінального провадження допитали низку свідків, зокрема, народних депутатів України.

Кримінальне провадження розслідується за статтями порушення порядку фінансування політичної партії та привласнення, розтрати майна в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 159-1 КК України).

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Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади на термін до трьох років та з конфіскацією майна.

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