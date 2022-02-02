За грабіж пенсіонерки засудили двох мешканців Львівщини

Вісім років за ґратами проведуть двоє грабіжників, які двічі увірвались до будинку пенсіонерки на Львівщині та пограбували її. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Зазначається, що на початку грудня 2020 року двоє чоловіків 18 та 33 років за попередньою змовою незаконно потрапили до житлового будинку пенсіонерки в одному з сіл на Львівщині. Погрожуючи ножем, вони вимагали передати гроші. Отримавши відмову від потерпілої, один із засуджених викрутив руки жінці, інший – почав обшукувати будинок. Вкравши гроші, чоловіки втікли.

Через два дні розбійники повернулися до цього ж будинку, та ще раз побили та пограбували пенсіонерку. Загалом вони вкрали сім тисяч гривень.

Суд визнав обвинувачених винними у розбійних нападах, вчинених за попередньою змовою групою осіб, поєднані із проникненням у житло (ч. 3 ст. 187 КК України). Злочинцям призначили покарання: одному – 8 років 6 місяців позбавлення волі, іншому – 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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