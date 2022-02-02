У Дрогобичі затримали «серійного» крадія

Правоохоронці затримали 35-річного мешканця Дрогобича за серію крадіжок. Раніше чоловік вже неодноразово притягувався до відповідальності. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.
Відомо, що чоловік вже відбував покарання за крадіжки, пошкодження телемереж та викрадення автомобіля.
Наразі зловмисника підозрюють у скоєнні восьми нових крадіжок. Серед них – викрадення велосипеда у місцевої жительки, а також чавунні решітки каналізації, вартістю понад 5,5 тисяч гривень.
Ще шість крадіжок чоловік здійснив з автомобілів, запаркованих на вулицях Дрогобича. З автомобілів зловмисник поцупив гроші, інструменти та техніку.
Досудове розслідування ще триває. Максимальне покарання, що йому загрожує – до шести років позбавлення волі.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Фото: з відкритих джерел
Анастасія Диняк