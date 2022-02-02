У Дрогобичі затримали «серійного» крадія

Правоохоронці затримали 35-річного мешканця Дрогобича за серію крадіжок. Раніше чоловік вже неодноразово притягувався до відповідальності. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Відомо, що чоловік вже відбував покарання за крадіжки, пошкодження телемереж та викрадення автомобіля.

Наразі зловмисника підозрюють у скоєнні восьми нових крадіжок. Серед них – викрадення велосипеда у місцевої жительки, а також чавунні решітки каналізації, вартістю понад 5,5 тисяч гривень.

Ще шість крадіжок чоловік здійснив з автомобілів, запаркованих на вулицях Дрогобича. З автомобілів зловмисник поцупив гроші, інструменти та техніку.

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Досудове розслідування ще триває. Максимальне покарання, що йому загрожує – до шести років позбавлення волі.

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Фото: з відкритих джерел