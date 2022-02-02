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У Червоноградському районі обікрали благодійний фонд

Ольга Денисяка

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1 лютого у Червоноградському районі Львівщини 18-річний хлопець викрав з благодійного фонду іграшки, одяг та інші речі, призначені для дітей з неблагополучних сімей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Директор одного з благодійних фондів Червоноградського району повідомила в поліцію про те, що з приміщення фонду викрали речі .

Як встановили правоохоронці, невідомий чоловік, пошкодивши вікно, проник у приміщення фонду та викрав іграшки, одяг, посуд, канцтовари та інші речі, надіслані з Чехії до фонду в рамках гуманітарної допомоги.

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Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника, причетного до крадіжки, 18-річного мешканця одного з сіл району, який раніше вже був неодноразово судимий за майнові злочини. Речові докази (викрадену гуманітарну допомогу) у нього вилучили.

Невдовзі зловмиснику повідомлять про підозру у крадіжці ( ч.3 ст.18 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до шести років.

Досудове розслідування триває.

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