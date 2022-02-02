На Львівщині попереджають про високу лавинну небезпеку

У середу, 2 лютого, через ймовірне сходження лавин у горах Львівської області оголосили штормове попередження. Про це Львівському порталу повідомили в Українському гідрометцентрі.

За прогнозами синоптиків, загроза сходження лавини на Львівщині є значною, вона сягла третього рівня небезпеки. Така ж ситуація 2-3 лютого і на Закарпатті.

Сніг на схилах є слабо закріплений, тому є ймовірність утворення середніх та великих лавин навіть при незначній активності поблизу.

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Мешканців Львівщини закликають дотримуватися правил безпеки і утриматися найближчим часом від походу в гори.

У ДСНС нагадують, як діяти, якщо ви помітили сходження лавини:

не панікуйте! При необхідності надайте допомогу інвалідам, дітям, людям похилого віку та сусідам;

почувши шум снігової лавини, що наближається, негайно заховайтеся за скелю, дерево, ляжте на землю, захистіть руками голову, притисніть коліна до живота, орієнтуючи своє тіло за рухом лавини і дихайте через одяг.

Якщо ж ви потрапили в потік снігу, то необхідно:

виконувати плавальні рухи і триматися з краю лавини, де швидкість руху менша;

спробувати створити простір навколо лиця і грудної клітини, коли лавина стишиться – це допоможе вашому диханню;

не кричати, якщо ви виявились всередині лавини, адже сніг повністю поглинає звуки, а крик та зайві рухи лише позбавлять вас сил, кисню та тепла;

не дозволяти собі заснути.

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Фото: з відкритих джерел