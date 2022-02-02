На Львівщині попереджають про високу лавинну небезпеку

У середу, 2 лютого, через ймовірне сходження лавин у горах Львівської області оголосили штормове попередження. Про це Львівському порталу повідомили в Українському гідрометцентрі.
За прогнозами синоптиків, загроза сходження лавини на Львівщині є значною, вона сягла третього рівня небезпеки. Така ж ситуація 2-3 лютого і на Закарпатті.
Сніг на схилах є слабо закріплений, тому є ймовірність утворення середніх та великих лавин навіть при незначній активності поблизу.
Мешканців Львівщини закликають дотримуватися правил безпеки і утриматися найближчим часом від походу в гори.
У ДСНС нагадують, як діяти, якщо ви помітили сходження лавини:
- не панікуйте! При необхідності надайте допомогу інвалідам, дітям, людям похилого віку та сусідам;
- почувши шум снігової лавини, що наближається, негайно заховайтеся за скелю, дерево, ляжте на землю, захистіть руками голову, притисніть коліна до живота, орієнтуючи своє тіло за рухом лавини і дихайте через одяг.
Якщо ж ви потрапили в потік снігу, то необхідно:
- виконувати плавальні рухи і триматися з краю лавини, де швидкість руху менша;
- спробувати створити простір навколо лиця і грудної клітини, коли лавина стишиться – це допоможе вашому диханню;
- не кричати, якщо ви виявились всередині лавини, адже сніг повністю поглинає звуки, а крик та зайві рухи лише позбавлять вас сил, кисню та тепла;
- не дозволяти собі заснути.
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Фото: з відкритих джерел
Анастасія Диняк