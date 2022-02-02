Міністр оборони пояснив, що означає пропозиція про скасування призову

Міністерство оборони України вже підготувало план переходу від обов’язкового призову до інтенсивної військової підготовки. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє пресслужба відомства.

Напередодні Володимир Зеленський підписав указ, у якому запропонував скасувати обов’язковий призов до армії та створити альтернативу проходження інтенсивної військової підготовки.

Міністр оборони пояснив, що перехід на систему інтенсивної військової підготовки та відмова від призову на строкову службу відбуватиметься поступово до 2024 року. Міноборони вже підготувало план переходу, на першому етапі якого зберігається призов, але для альтернативи вводиться короткострокова (3-4 місяці) інтенсивна військова підготовка.

Вже з 2024 року призов повністю змінять на короткотривалу інтенсивну підготовку. Для цього уряд готує низку законопроектів.

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«Пройшовши таку підготовку, молоді люди не потраплятимуть під призов. Натомість вони отримають базові військові навички. З 1 січня 2024 року ми плануємо повністю замінити призов на короткотривалу інтенсивну підготовку, поступово збільшуючи обсяги залучених і підтримуючи їхні навички шляхом періодичних тренувань та зборів. Уряд найближчим часом запропонує пакет необхідних законопроектів і підзаконних актів», – пояснив Олексій Резніков.

Як повідомляв Львіський портал, також указом президент доручив Кабміну винести на розгляд парламенту законопроєкти:

про підняття вже цьогоріч зарплати військовим до рівня не менш ніж двох «мінімалок», тобто щонайменше 13 тисяч грн;

про поетапного збільшення чисельності Збройних Сил України на 100 тисяч осіб до 2025 року для підвищення оборонних спроможностей держави;

Крім того, протягом 2023 року Міноборони зобов’язане підняти зарплату усіх військових до рівня не менше ніж три «мінімалки», запровадити спеціальну накопичувальну програму для отримання військовослужбовцями власного житла. Також профільне міністерство повинне забезпечити прозору систему кар’єрного росту військових ЗСУ, побудовану на рейтинговій оцінці.

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