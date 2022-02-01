Зеленський пропонує скасувати військовий призов

Володимир Зеленський пропонує розпочати напрацювання законопроєкту про скасування призову на строкову військову службу вже з 2024 року. Відповідний указ у вівторок, 1 лютого, підписав президент.

Указ «Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби у Збройних Силах України та поступового переходу до засад професійної армії» Володимир Зеленський урочисто підписав під час свого виступу у Верховній Раді. За його словами, такий документ підготували не тому що «скоро війна, а для того, аби надалі був мир».

Відтак указом президент доручає Кабміну винести на розгляд парламенту законопроєкти:

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про підняття вже цьогоріч зарплати військовим до рівня не менш ніж двох «мінімалок», тобто щонайменше 13 тисяч грн;

про поетапного збільшення чисельності Збройних Сил України на 100 тисяч осіб до 2025 року для підвищення оборонних спроможностей держави;

про запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року.

Водночас Міністерство оборони має збільшити термін дії контрактів, напрацювати систему спецпідготовки і перепідготовки тих військових, які укладуть довготермінові контракти.

Крім того, протягом 2023 року Міноборони зобов’язане підняти зарплату усіх військових до рівня не менше ніж три «мінімалки», запровадити спеціальну накопичувальну програму для отримання військовослужбовцями власного житла. Також профільне міністерство повинне забезпечити прозору систему кар’єрного росту військових ЗСУ, побудовану на рейтинговій оцінці.

Водночас в Офісі президента додають: Володимир Зеленський переконаний, що держава має захищати тих, хто захищає її. На думку Верховного головнокомандувача, Україна цінує підтримку всіх, але має розраховувати насамперед на себе та своїх військових.

«У нашої Батьківщини є багато друзів, і ми їм дуже вдячні. Але у друзів є своя Батьківщина. Тож ніхто замість нас не побудує Україну, не захистить Україну, не збереже, не підніме її вгору», – сказав президент під час засідання парламенту.

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Фото: Офіс президента