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Біля Львова під колесами авто загинув пішохід

Наталя Дуляба

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В аварії біля Львова загинув 36-річний пішохід. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталась у вівторок, 1 лютого, орієнтовно о 19:25 год на трасі Київ – Чоп у селі Ков’ярі, що поблизу Львова.

Тут водій автомобіля «Рено Лоґан», 52-річний стриянин, збив 36-річного мешканця Львівського району. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років тюрми із позбавленням водійських прав терміном до 3 років або без такого.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють обставини автопригоди.

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