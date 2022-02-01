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Завідувачка львівської аптеки заробила майже 1 млн грн на онкохворих

Ірина Марчук

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У Львові викрили працівницю аптеки, яка привласнила майже 900 тис. грн на препаратах для онкохворих. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті кіберполіції Національної поліції України.

Встановлено, що 44-річна львів’янка перебувала на посаді завідувачки аптеки. Жінка занижувала вартість ліків у внутрішній системі обліку у більш ніж 10 разів. Натомість сама продавала медикаменти за реальними цінами.

Різницю у коштах зловмисниця забирала собі. Таким чином вона привласнила майже 900 тисяч гривень.

Слідчі повідомили затриманій про підозру за ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та за  ч.3 ст.362 (махінації з інформацією в автоматизованих системах) ККУ. Тепер аптекарці загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини та інших можливих причетних до «схеми» осіб.

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