За місяць у Львові травмувалась рекордна кількість людей

Щоб допомогти рекордній кількості постраждалих, львівські травматологи використали вісім кілометрів гіпсу, якими можна обмотати проспект Свободи від Оперного театру до пам’ятника Міцкевича шість разів. Про це йдеться на сторінці Першого територіального медоб’єднання Львова у Facebook.

Загалом у січні цього року до травмпунктів Першого ТМО Львова звернулася 1371 людина: 739 львів’ян до 8-ї лікарні та 571 містянин до Лікарні швидкої допомоги. Це на третину більше, ніж торік – у 2021 травмованих львів’ян було на 411 менше.

Так, ожеледиця вклала на лікарняне ліжко минулого місяця 285 містян: 171 – у 8-у лікарню і 110 – в Лікарню швидкої допомоги. Більшість з госпіталізованих – жінки.

Сплеск травмувань припав на післяноворічний період. Тільки 3 січня травмпункт 8-ї міської лікарні прийняв 40 пацієнтів.

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Та один із найскладніших випадків трапився 9 січня. Тоді літня пані, впавши на вулиці, отримала відкритий перелом гомілки. Жінку терміново повезли на операцію. Її оперував хірург-травматолог, який того дня провів 12 оперативних втручань, працюючи 20 годин поспіль.

Лікарі додають, що більшість травмованих у січні (60%) – це чоловіки. Водночас майже половина із постраждалих на вулиці ламали передпліччя (45% усіх звернень). Кожен четвертий – шийку стегна, а кожен п’ятий отримав перелом ноги.

Найбільш травмонебезпечними локаціями визначили проспект Червоної Калини та вулиця Володимира Великого.

Медики закликають не повторювати цей антирекорд, бути обережними на вулиці, адже попереду ще цілий зимовий місяць.

Нагадаємо, Львівський портал раніше повідомляв, як вберегтись від переохолодження та обмороження на вулиці.

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