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У Брюховичах діти отруїлись чадним газом

Ольга Денисяка

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Вночі 1 лютого в смт Брюховичі, що в Шевченківському районі Львова, троє людей отруїлись чадним газом. Серед постраждалих є двоє дівчаток віком 4 та 10 років. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Інцидент стався близько 04:00 год. в квартирі на вулиці Лікарській в смт Брюховичі. У помешканні троє людей отруїлись чадним газом. Зокрема: двоє дівчаток віком 4 та 10 років та 31-річна жінка. Постраждалих доправили у стані середньої важкості до міської дитячої лікарні.

Аварійна бригада АТ «Львівгаз» тимчасово припинила подачу газу до газового котла. Обставини події встановлюють.

Загалом від початку року по місту зафіксували вже 9 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждала 21 особа, з них 7 дітей. На жаль, одна людина загинула.

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Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці.

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