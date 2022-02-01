Закарпатський драйв і щирі емоції. Гурт «Рокаш» запрошує на концерт у Львові. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Лідер гурту «Рокаш» Віктор Янцо зазначив, що музиканти дуже чекають на зустріч із львів’янами, адже надзвичайно скучили за живим спілкуванням із слухачами.

«Ми дуже чекаємо цього концерту і, сподіваємось, цього разу ніщо йому не завадить. Минулорічний сольник у Львові став для нас найкращою подією від початку пандемії! Було дуже багато людей, постійних слухачів. Для нас це стало справжнім святом. Цього разу ми також скучили за живим спілкуванням і емоціями. Багато репетируємо, готуємо нові пісні і збагачуємо концертне звучання. Буде музично і, як завжди, драйвово!», – зазначив Віктор Янцо.

Концерт закарпатського гурту «Рокаш» у Львові, який грає у жанрі підкарпатський рок і співає пісні закарпатським говором, відбудеться 25 лютого у Центрі Довженка.

Захід відбудеться з дотриманням всіх карантинних норм відповідно до постанови МОЗ.

Квитки доступні за посиланням: concert.ua

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