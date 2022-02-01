Під час пожежі в Стрию врятували жінку з дитиною

Під час пожежі у власній квартирі в Стрию на Львівщині ледь не загинула жінка з дитиною. Їх вчасно виявили рятувальники та вивели з задимленого помешкання. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у понеділок, 31 січня, у дев’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Грабовецька, 118. Тут загорілась одна з квартир на восьмому поверсі.

На місце події негайно прибули рятувальники та, зайшовши в задимлене помешкання, виявили, що з квартири вибивається дим.

Реклама партнерів

Вогнеборці включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до ліквідації займання. Зайшовши в задимлену квартиру, вогнеборці побачили, що загорівся одяг, який сушився над газовою плитою.

Через сильне задимлення на верхньому поверсі надзвичайники вивели за допомогою рятувальних пристроїв жінку та дитину. О 12:31 пожежу локалізували та о 12:35 ліквідували. До ліквідації пожежі було залучено дев’ятьох рятувальників.

Внаслідок займання ніхто не постраждав. Причину виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.