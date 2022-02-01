ОСТАННІ НОВИНИ

Оприлюдини тарифи на газ в лютому: скільки доведеться платити

Ольга Денисяка

|

Залежно від постачальника, в лютому 2022 року ціни на газ для населення коливатимуться від 7,70 до 11,99 грн за кубометр. ТОВ «Львівгаз збут», який обслуговує мешканців Львівщини, залишив ціну незмінною – 7,99 грн за метр кубічний. Про це повідомляє ГазПравда.

У порівнянні з січнем, одна компанія знизила свою річну ціну з 8,10 до 7,70 грн за куб. Решта постачальників свої річні пропозиції не змінили. Більшість, а саме 38 компаній, встановили ціни нижче 8 грн за кубометр.

Найвигідніший цінник у порівнянні з січнем знизився до 7,70 грн. Стільки за кубометр просить компанія ЕРУ Людям. 7,799 грн за кубометр – пропозиція компанії Енерджі Трейд Груп (ETG.UA).

Реклама партнерів

Газопостачальна компанія Нафтогаз України запропонувала традиційні 7,96 грн за кубометр. Таку саму ціну оприлюднили Газпостачсервіс і Тернопільоблгаз Збут.

Решта компаній мають цінники від 7,98 до 11,99 грн за кубометр. Ціни за газ лютий виглядають так:

Натисніть на зображення для збільшення

Як повідомляв Львівський портал, у ТОВ «Львівгаз збут» раніше запевнили, що ціна блакитного палива для населення до 1 травня 2022 року не перевищуватиме 7,99 грн за кубометр.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нові магазини, сервіси та перспективи: чим «АТБ» дивуватиме у 2022 році
Анастасія ПИЖ
Нові магазини, сервіси та перспективи: чим «АТБ» дивуватиме у 2022 році

2022 рік уже остаточно вступив у свої права та поставив перед нами чимало складних питань. Це і нова хвиля пандемії коро...

На Львівщині посилили карантин: що заборонено
Ольга ДЕНИСЯКА
На Львівщині посилили карантин: що заборонено

28 січня обласна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення про посилення карантину на Львівщині. Нові обмеження почнуть діяти з ...

Магазини «АТБ» продовжать реалізацію соціальних продуктів
Анастасія ПИЖ
Магазини «АТБ» продовжать реалізацію соціальних продуктів

В «АТБ» спростували інформацію стосовно призупинення продажу яєць, гречки й інших соціально значущих продуктів Ка...

Свято Водохреща: історія, традиції та прикмети
Ірина МАРЧУК
Свято Водохреща: історія, традиції та прикмети

Сьогодні, 19 січня, християни відзначають одне з найбільших свят – Хрещення Господнє або Водохреща, як його називають в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів