Оприлюдини тарифи на газ в лютому: скільки доведеться платити

Залежно від постачальника, в лютому 2022 року ціни на газ для населення коливатимуться від 7,70 до 11,99 грн за кубометр. ТОВ «Львівгаз збут», який обслуговує мешканців Львівщини, залишив ціну незмінною – 7,99 грн за метр кубічний. Про це повідомляє ГазПравда.

У порівнянні з січнем, одна компанія знизила свою річну ціну з 8,10 до 7,70 грн за куб. Решта постачальників свої річні пропозиції не змінили. Більшість, а саме 38 компаній, встановили ціни нижче 8 грн за кубометр.

Найвигідніший цінник у порівнянні з січнем знизився до 7,70 грн. Стільки за кубометр просить компанія ЕРУ Людям. 7,799 грн за кубометр – пропозиція компанії Енерджі Трейд Груп (ETG.UA).

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Газопостачальна компанія Нафтогаз України запропонувала традиційні 7,96 грн за кубометр. Таку саму ціну оприлюднили Газпостачсервіс і Тернопільоблгаз Збут.

Решта компаній мають цінники від 7,98 до 11,99 грн за кубометр. Ціни за газ лютий виглядають так:

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Як повідомляв Львівський портал, у ТОВ «Львівгаз збут» раніше запевнили, що ціна блакитного палива для населення до 1 травня 2022 року не перевищуватиме 7,99 грн за кубометр.

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