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На Яворівщині двоє дітей отруїлись чадним газом

Ольга Денисяка

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31 січня у Явоірвському районі Львівщини троє людей отруїлись чадним газом. Серед постраждалих є двоє дітей віком 9 та 8 років. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Черговий випадок отруєння чадним газом стався близько 22:50 год. в Івано-Франковому на Яворівщині.

В приватному житловому будинку на вулиці Короткій отруїлись, ймовірно, чадним газом троє осіб. Зокрема, двоє дітей віком 9 та 8 років. Дітей у стані середнього ступеня важкості госпіталізували в Чорнобильську лікарню Львова.

Аварійна бригада ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинила подачу газу до будинку. Обставини події встановлюються.

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Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці.

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