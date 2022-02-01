Де у Львові, Винниках та Сокільниках 2 лютого не буде світла

У середу, 2 лютого, через плановий ремонт на електромережі мешканці деяких вулиць Львова, Винників та Сокільників залишились без електроенергії. Про це Львівському порталу повідомили у «Львівобленерго».

Електрики не буде орієнтовно з 10:00 год. Відновити електропостачання обіцяють до 17:00 год.

Без світла у Львові будуть мешканці таких вулиць:

Реклама партнерів

Свободи – 41;

Жасминова – 5А;

Зелена – 0208, 0777, 0831, 1, 10, 11, 11 А, 111, 113, 115, 12, 12а, 13, 13-А, 133, 135, 137, 139, 14, 14-А, 143, 145, 15, 152, 154, 16, 16 Б, 160, 161, 163, 169, 17, 174, 179, 18, 18 А, 18-А, 182 А, 189, 19, 191, 2, 20, 21, 21A, 22, 22/1, 23, 24, 24 А, 24А, 25, 252, 26, 262, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36A, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 5., 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 72, 78, 8, 8а, 9, д1478, Д1479, Д1480;

Керченська – 11, 7, 9;

Теліги – 10, 20, 22, 2б;

Червоної Калини – 35.

У Винниках ремонтники знеструмлять наступні вулиці:

Івасюка – 1, 1 В, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18а, 1а, 1б, 1В, 2, 20, 20а, 22, 22а, 22В, 24, 3, 4, 42А, 42Б, 5, 6, 7, 8, 9;

Банаха – 1, 11, 2, 23, 4, 5, 7, 8, 9;

Верцьони – 2, 4, 6;

Галицька – 101, 101а, 103, 105, 105б, 107, 107а, 107б, 107в, 109, 109а, 11, 111, 113, 114, 13, 133, 14-Б, 152, 17, 17а, 17б, 18, 20, 21, 22, 23, 23 А, 24, 24-А, 26, 27, 28, 29, 29-А, 29а, 30, 30 А, 32, 33, 33Б, 34, 34а, 34Б, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 41В, 41Г, 42, 43, 43 А, 45, 45А, 46, 46 А, 46б, 47, 48, 49, 49а, 5, 50, 50А, 51, 51-В, 51а, 51б, 51В, 51Д, 52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 57, 57є, 57а, 57Б, 57в, 58, 59, 60, 60а, 60Б, 60д, 61, 62а, 64, 66, 67, 67а, 67В, 67г, 68, 68а, 68б, 68В, 69, 70, 70а, 72, 72Б, 73, 73а, 73Б, 73В, 74, 74А, 75, 75а, 76, 76 А, 77, 77а, 78, 78-б, 79а, 79б, 80а, 81, 81а, 82, 82а, 83, 83 Б, 83а, 84, 84а, 85, 85-А, 86, 86а, 87, 88, 89, 89а, 90, 91, 92, 93, 93а, 95, 95а, 97, 97а, 99, 99а (бічна);

Жуковського – 11, 11Б, 12, 13, 13Б, 13В, 14, 14а, 16, 17, 17А, 18, 2, 20, 21, 21а, 22, 22А, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 34а, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 56а, 58, 6, 7, 7А, 9, 9А (бічна);

Замкова – 1, 2, 2А, 2Б, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 9, 9а;

Засядька – 1, 1А;

Кондратюка – 11, 16, 16а;

Крива – 1;

Лисинка – 11б, 12, 13б, 15, 16, 17, 17А, 17В, 18, 20, 22А, 24, 24А, 26а, 28, 32, 34, 5, 7, 9 (бічна);

Любич-Парохоняк – 2, 4;

Нагляка – 1, 2А, 3, 5, 6, 6а, 7;

Нечуя-Левицького – 1а;

Огієнка – 1, 10, 11, 11а, 11б, 11В, 12, 12а, 13, 14, 14 а, 15, 16, 17, 17а, 19, 19а, 19б, 2, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 26А, 27, 28, 28а, 3, 32, 34, 3А, 4, 5, 5а, 6, 6а, 8, 9, 9А;

Під Каменем – 3, 5;

Піддубного – 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9;

Сахарова – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9;

Солов’їна – 1, 2, 7;

Сухомлинського (бічна);

Теліги – 1, 1а, 2В, 3, 5, 6, 9 (бічна);

Франка – 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 17б, 17в, 17г, 19, 19б, 1а, 2, 21, 21а, 21Б, 23, 23а, 25, 25а, 29, 2а, 3, 31, 33, 35, 37, 3А, 4, 5, 51б, 6, 6а, 7, 9;

Ціолковського – 12, 14, 16, 16а, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 25Б, 26, 27, 27б, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62А, 63, 69, 71 (бічна).

Також до 17:00 год. не варто чекати світла жителям таких вулиць у Сокільниках:

Антоновича,

Садова (бічна);

Білозіра,

Франка (бічна);

Бузкова;

Великого;

Винниченка;

Галицького;

Кадім;

Княгині Ольги;

Козацька;

Лемківська;

Львівська;

Павлика;

Мазепи;

Панська Гора;

Сірка;

Садова;

Скнилівська;

Смия;

Сокільники;

Спокійна;

Сяйво;

Успенська;

Черемшини та її бічна;

Головатого;

Мудрого;

Яремчука.

Також у селі Солонка без світла буде вулиця:

Наварійська.

А в смт Рудно будуть знеструмлені такі вулиці:

Шептицького;

Вокзальна;

Шептицьких.

Детальніша інформація про графік ремонтів електромереж та час відсутності електроенергії через планові роботи — на сайті «Львівобленерго» у розділі «Планові відключення».