Де та коли у лютому працюватимуть екобуси. Графік

У Львові продовжують приймання від мешканців використаних батарейок та ламп, які потім відправляють на безпечну утилізацію. Для зручності львів’ян екобуси працюють у всіх районах міста, а також у Винниках та Брюховичах. Про це Львівському порталу повідомили у ДП «Боднарівка».

Одна людина може безкоштовно здати на перероблювання до 10 кг батарейок, не більше 5 ртутних термометрів, а також 10 люмінесцентних ламп.

Всі використані лампи, батарейки та інші небезпечні прилади просять приносити в упаковуванню виробника чи в іншій безпечній тарі.

Графік стоянок екобуса на лютий 2022 року:

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