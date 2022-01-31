Вероніка Шевчик зі Львівщини стала чемпіонкою України з біатлону серед юніорів

У другий день чемпіонату України з біатлону серед юніорів та юніорок, 28 січня, приніс друге золото до скарбнички медалей Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі облдержадміністрації.

Так, титул чемпіонки зуміла вибороти Вероніка Шевчик. Спортсменка є вихованкою Львівського обласного центру олімпійської підготовки у Новояворівську.

17-річна біатлоністка першою здолала дистанцію 7,5 км у спринтах. У десятку найкращих спортсменок також увійшла представниця Львівщини Юлія Городна, яка днем раніше виборола золото в індивідуальній гонці.

Реклама партнерів

Змагання з біатлону тривають на Навчально-спортивній базі «Тисовець» на Сколівщині. Збірна Львівщини на змаганнях представлена 7 спортсменами.

Нагадаємо, торік на чемпіонаті України з біатлону Вероніка Шевчик стала абсолютною чемпіонкою серед старших дівчат, виборовши 3 золоті медалі в короткій індивідуальній гонці, гонці переслідування та мас-старті.