ОСТАННІ НОВИНИ

Вальдемар Надіжко: «Жодне місце на Землі не бачило стільки чоловічих сліз, як пологовий зал»

Наталя Дуляба

|

Акушер-гінеколог Вальдемар Надіжко про те, що партнерські пологи – не просто тренд і чому вони є важливими не лише для самої жінки, а й для чоловіка:

«Чому чоловіки плачуть. Прийнявши величезну кількість пологів, я цілком впевнено можу про це говорити.

Партнерські пологи за участі чоловіка – це не модна фішка, не тимчасове явище – це те, що змінить світогляд вашого чоловіка та батька новонародженої дитини назавжди. Чоловік у процесі пологів не є експертом від медицини, він є тим, хто забезпечить вам цілковитий психологічний комфорт в пологовому залі. Медичну складову забезпечує акушерська бригада, а емоційна складова – за чоловіком.

На відміну від мами, сестри чи коліжанки, поведінка чоловіка впродовж пологів є більш природною та раціональною. І, мабуть, жодне місце на Землі не бачило стільки чоловічих сліз, як пологовий зал.

Я дуже радію, що ми відійшли від тих обмежень які були притаманні совєцкій медицині і практика партнерських пологів зараз є рутинною. Тому найоптимальнішим вибором партнера для пологів є чоловік і альтернативи цьому немає.

Навіть якщо у вас або у вашого чоловіка ще залишаються мінімальні сумніви, обговоріть це з вашим лікарем, адже подібна нагода прийняти спільну участь в появі нового життя трапляється не так часто. Гарних вам партнерських пологів».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Facebook Вальдемара Надіжка

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нові магазини, сервіси та перспективи: чим «АТБ» дивуватиме у 2022 році
Анастасія ПИЖ
Нові магазини, сервіси та перспективи: чим «АТБ» дивуватиме у 2022 році

2022 рік уже остаточно вступив у свої права та поставив перед нами чимало складних питань. Це і нова хвиля пандемії коро...

На Львівщині посилили карантин: що заборонено
Ольга ДЕНИСЯКА
На Львівщині посилили карантин: що заборонено

28 січня обласна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення про посилення карантину на Львівщині. Нові обмеження почнуть діяти з ...

Магазини «АТБ» продовжать реалізацію соціальних продуктів
Анастасія ПИЖ
Магазини «АТБ» продовжать реалізацію соціальних продуктів

В «АТБ» спростували інформацію стосовно призупинення продажу яєць, гречки й інших соціально значущих продуктів Ка...

Свято Водохреща: історія, традиції та прикмети
Ірина МАРЧУК
Свято Водохреща: історія, традиції та прикмети

Сьогодні, 19 січня, християни відзначають одне з найбільших свят – Хрещення Господнє або Водохреща, як його називають в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів