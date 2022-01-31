Вальдемар Надіжко: «Жодне місце на Землі не бачило стільки чоловічих сліз, як пологовий зал»

Акушер-гінеколог Вальдемар Надіжко про те, що партнерські пологи – не просто тренд і чому вони є важливими не лише для самої жінки, а й для чоловіка:

«Чому чоловіки плачуть. Прийнявши величезну кількість пологів, я цілком впевнено можу про це говорити.

Партнерські пологи за участі чоловіка – це не модна фішка, не тимчасове явище – це те, що змінить світогляд вашого чоловіка та батька новонародженої дитини назавжди. Чоловік у процесі пологів не є експертом від медицини, він є тим, хто забезпечить вам цілковитий психологічний комфорт в пологовому залі. Медичну складову забезпечує акушерська бригада, а емоційна складова – за чоловіком.

На відміну від мами, сестри чи коліжанки, поведінка чоловіка впродовж пологів є більш природною та раціональною. І, мабуть, жодне місце на Землі не бачило стільки чоловічих сліз, як пологовий зал.

Я дуже радію, що ми відійшли від тих обмежень які були притаманні совєцкій медицині і практика партнерських пологів зараз є рутинною. Тому найоптимальнішим вибором партнера для пологів є чоловік і альтернативи цьому немає.

Навіть якщо у вас або у вашого чоловіка ще залишаються мінімальні сумніви, обговоріть це з вашим лікарем, адже подібна нагода прийняти спільну участь в появі нового життя трапляється не так часто. Гарних вам партнерських пологів».

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Фото: Facebook Вальдемара Надіжка