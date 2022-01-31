У пожежі в Моршині постраждала 87-річна пенсіонерка

У Моршині 87-річну жінку у важкому стані ушпиталили після пожежі у власному домі. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.
Пожежа сталась у неділю, 30 січня, орієнтовно о 21:45 год. у дев’ятиповерхівці на вул. 50-річчя УПА. Тут загорілась одна з квартир на третьому поверсі.
Всередині помешкання рятувальники виявили 87-річну власницю, яка надихалась продуктами горіння. Жінку у важкому стані забрали у Стрийську центральну райлікарню.
Ліквідувати пожежу вдалось вже через 20 хвилин, о 22:07 год. Вогонь знищив диван та частину речей домашнього вжитку.
Причини виникнення займання поки не відомі, їх встановлюють правоохоронці.
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Наталя Дуляба