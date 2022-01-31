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Пожежа вклала львів’янина на лікарняне ліжко

Наталя Дуляба

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58-річний львів’янин у важкому стані потрапив у лікарню після пожежі у власному домі. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Пожежа сталась у неділю, 30 січня, орієнтовно о 18:35 год. у дев’ятиповерхівці на вул. Володимира Великого, 20, що у Франківському районі Львова.

Тут загорілась одна з квартир на четвертому поверсі. Всередині помешкання димом надихався 58-річний власник. Його у важкому стані ушпиталили в обласну клінічну лікарню.

Вогонь встиг знищити частину речей домашнього вжитку. Причини виникнення займання поки не відомі, їх встановлюють правоохоронці.

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