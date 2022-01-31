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Негода знеструмила 123 населені пункти на Львівщині

Наталя Дуляба

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У неділю, 30 січня, сильний вітер пошкодив лінії електропередач, що стало причиною знеструмлення 123 населених пунктів на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Так, станом на 16:00 год. без світла залишились 70 населених пунктів (48 повністю і 22 частково). В області працювали два десятки аварійних бригад «Львівобленерго», проте сильні вітри не зупинились і в ніч на понеділок, 31 січня, пошкодили інші лінії електропередач.

Станом на 06:00 год. понеділка, 31 січня, через негоду світла не мають мешканці 123 населених пунктів на території Львівщини (84 повністю і 40 частково).

Ремонтні роботи тривають, до них залучили 253 працівників «Львівобленерго» та 88 одиниць техніки.

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Додамо, якщо у вас зникло світло, причину можна дізнатися на сайті енергетиків, на їхній гарячій лінії чи за допомогою чат-ботів за цим посиланням.

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