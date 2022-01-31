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На Львівщині авто переїхало насмерть чоловіка, який лежав на дорозі

Аліса Белей

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На Львівщині внаслідок наїзду автомобіля загинув літній чоловік, який лежав посеред дороги. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю, 30 січня, о 23:10 на автодорозі «Львів – Самбір – Ужгород» у селі Торчиновичі Самбірського району Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Passat, 22-річний житель одного з селищ району, здійснив наїзд на 67-річного мешканця Старого Самбора, який лежав на проїжджій частині. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

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За фактом ДТП слідчі поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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