На Львівщині авто переїхало насмерть чоловіка, який лежав на дорозі

На Львівщині внаслідок наїзду автомобіля загинув літній чоловік, який лежав посеред дороги. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю, 30 січня, о 23:10 на автодорозі «Львів – Самбір – Ужгород» у селі Торчиновичі Самбірського району Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Passat, 22-річний житель одного з селищ району, здійснив наїзд на 67-річного мешканця Старого Самбора, який лежав на проїжджій частині. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

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За фактом ДТП слідчі поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.