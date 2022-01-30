В пожежі у Брюховичах загинуло двоє людей

Внаслідок пожежі в житловому будинку в Брюховичах на Львівщині загинуло двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міськради.

У неділю, 30 січня, о 8:44 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в смт Брюховичі на вул. Під Осовою.

Внаслідок пожежі загинули дві людини. Особи загиблих наразі ще встановлюють. Відомо, що пожежу вдалося ліквідувати близько 9:08.

Причини виникнення займання поки не відомі. Всі деталі події встановлюються.

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