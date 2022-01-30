У Львові врятували бабусю, яка впала та пролежала кілька днів у квартирі

У Львові врятували одиноку жінку, яка падаючи вдарилася головою та не могла встати. Львів’янка пролежала так кілька днів у своїй квартирі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

У суботу, 29 січня, сусіди 81-річної мешканки багатоповерхівки на вулиці Хвильового у Львові викликали патрульних, бо вона кричить про допомогу.

Патрульним, які приїхали на виклик, жінка через двері повідомила, що впала і вдарилася головою. Піднятися вона не має сили та вже навіть не знає скільки днів так лежить.

Реклама партнерів

Аби потрапити до квартири, патрульні викликали підрозділ ДСНС та медиків. Інспектор Сергій Турко скористався драбиною рятувальників та піднявся на третій поверх.

Молодший лейтенант зміг відкрити вікно не розбиваючи. Зайшовши через нього в помешкання, він знайшов літню жінку на підлозі. У неї була гематома на обличчі біля ока.

Патрульні Іван Яворський та Сергій Турко, які приїхали на виклик рятувати бабусю

Інспектори допомогли її транспортувати до карети швидкої. Зачинили двері та віддали жінці ключі.