У Львові помер відомий український боксер і тренер Олександр Бодня

У неділю, 30 січня, у Львові на 69-му році життя помер відомий український боксер і тренер Олександр Бодня. Про це Львівському порталу повідомили у відділенні НОК.

Олександр Бодня – майстер спорту міжнародного класу з боксу, п’ятикратний чемпіон України.

«Помер відомий український боксер, тренер і суддя, багаторазовий чемпіон України, майстер спорту міжнародного класу, суддя міжнародної категорії АІВА Олександр Бодня», – йдеться у повідомленні.

Реклама партнерів

Зазначимо, що прощання Олександром Боднею відбудеться 1 лютого о 11:00 у передпоховальній каплиці на вулиці Пилипа Орлика, 6 у Львові.