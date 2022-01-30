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Синоптики оголосили штормове попередження на Львівщині

Аліса Белей

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У неділю, 30 січня, впродовж доби у Львові та області сильні пориви західного вітру 19 – 24 м/с, місцями 25 – 27 м/с, хуртовини, значні опади (мокрий сніг та сніг, подекуди з дощем), місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

Так, за прогнозами синоптиків, 30 січня в день буде від 0 до 2 градусів тепла. На дорогах ожеледиця, падатиме сніг, а вітер подекуди сягатиме 27 м/с.

Через такі несприятливі погодні умови надзвичайники оголосили штормове попередження (І рівень небезпеки).

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Також за повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України по території Львівської області 30 січня, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами в горах Львівської області зберігається значна сніголавинна небезпека.(ІІІ рівень, помаранчевий).

Мешканців Львівщини закликають дотримуватися правил безпеки, не ходити попід розлогими деревами, лініями електропередач та великими рекламними щитами, а найкраще – не виходити на вулицю, а негоду перечекати у приміщенні.

За поганих погодних умов зокрема ожеледиці водіям транспортних засобів слід бути вкрай уважними. Дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій.

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