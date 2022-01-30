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Під час пожежі у Львові врятували 20 людей: з них 4 дитини

Аліса Белей

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У Львів під час ліквідації пожежі в одній з квартир житлового будинку вогнеборці врятували 7 людей, з них 4 дитини та вивели на свіже повітря 13 осіб. Внаслідок займання ніхто не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

 

 

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У суботу, 29 січня, о 20:15 до Служби порятунку надійшло повідомлення  про пожежу у Львові на вул. Хорватська, 3 на другому поверсі чотириповерхового житлового будинку в одній з квартир.

На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику з вікон квартири вибивався дим. Вогнеборці включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до проведення робіт з порятунку людей та ліквідації займання.

Люди, через  задимлення на верхніх поверхах вийшла на балкони та кликали на допомогу.  Рятувальники за допомогою рятувальних пристроїв  вивели на свіже повітря 7 людей з них 4 дитини.  А також аби гарантувати безпеку людям вогнеборці вивели на свіже повітря 13 осіб.

О 20:32 пожежу локалізовано та о  20:46 ліквідовано в складі двох ланок газодимозахисної служби.

До ліквідації пожежі залучалось 18  рятувальників та 4 одиниці спецтехніки.

Внаслідок займання ніхто не постраждав. Причину виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

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