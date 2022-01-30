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На Львівщині врятували туристів з підйомника, який застряг на горі

Аліса Белей

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На Львівщині рятувальники зняли туристів з крісельного підйомника, який зупинився на горі Тростян. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

У неділю, 30 січня, о 12:13 до Служби порятунку «101» надійшла інформація, що в Стрийському районі Львівщини на горі Тростян зупинився крісельний витяг канатної дороги.

Рятувальники за допомогою альпіністського спорядження зняли туристів з підйомника.

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На підйомнику перебувало сім людей, з них одна дитина. Рятувальна операція тривала близько 30 хвилин. Ніхто з людей не постраждав.

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Фото: ДСНС

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