На Львівщині вночі перекинувся рейсовий автобус з 40 пасажирами

На трасі Київ-Чоп, біля села Загірці на Львівщині, 34-річний водій рейсового автобуса, у якому перебувало 40 пасажирів, не впорався з керуванням і злетів у кювет та перекинувся. 14 пасажирів автобуса ушпиталили. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Аварія сталась у неділю вночі, 30 січня, орієнтовно о 02:00 у селі Загірці Золочівського району на Львівщині. Тут на трасі Київ – Чоп в кювет злетів рейсовий автобус VAN HOOL 924-SD3 сполученням Харків – Слупск.

Як встановили правоохоронці, 34-річний водій, мешканець с. Привільне Дубенського району Рівненської області, не впорався з керуванням і вилетів у кювет та перекинувся.

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На час ДТП в автобусі було 40 пасажирів, із них 14 людей отримали травмами різного ступеня тяжкості: 11 людей віком від 24 до 56 років із Львівської, Харківської, Сумської Полтавської, Чернігівської та Київської областей і три жінки – 23-річна львів’янка, 50-річна полтавчанка та 47-річна жителька Харківської області. Їх госпіталізували до лікарень Львівщини.

За фактом ДТП поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини автопригоди.