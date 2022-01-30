На Львівщині 22-річний водій на смерть збив пішохода

На Львівщині через наїзд автомобіля загинув 34-річний пішохід. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Аварія сталась у суботу, 29 січня, в с. Верхня Яблунька (Боринська ТГ) Самбірського району Львівщини.

Так, орієнтовно о 21:30 водій автомобіля Opel Vivaro, 22-річний місцевий мешканець, рухаючись в напрямку Боберка – Бориня, через несприятливі погодні умови, не впорався із керуванням та здійснив наїзд на пішохода.

Від отриманих травм, 34-річний місцевий мешканець, помер на місці пригоди до приїзду швидкої допомоги.

Реклама партнерів

Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.