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На Львівщині 22-річний водій на смерть збив пішохода

Аліса Белей

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На Львівщині через наїзд автомобіля загинув 34-річний пішохід. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Аварія сталась у суботу, 29 січня, в с. Верхня Яблунька (Боринська ТГ) Самбірського району Львівщини.

Так, орієнтовно о 21:30 водій автомобіля Opel Vivaro, 22-річний місцевий мешканець, рухаючись в напрямку Боберка  Бориня, через несприятливі погодні умови, не впорався із керуванням та здійснив наїзд на пішохода.

Від отриманих травм, 34-річний місцевий мешканець, помер на місці пригоди до приїзду швидкої допомоги.

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Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

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