Другу добу на Донбасі зберігається режим «тиші»

Протягом суботи, 29 січня, російські окупаційні війська на Донбасі не порушували режиму «тиші». Також буз обстрілів було й 28 січня. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Так, остання доба на Донбасі пройшла без порушень режиму «тиші». Бойовики не обстрілювали позиції українських захисників.

Станом на 11:00 неділі, 30 січня, порушень режиму припинення вогню з боку ворога також не зафіксовано.

«Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації», – додають у штабі ООС.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.