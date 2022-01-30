Де у Львові 31 січня не буде світла: адреси

У понеділок, 31 січня, через проведення ремонтних робіт без електропостачання будуть кілька вулиць Львова. Про це йдеться на сторінці Гарячої лінії «Львівобленерго» у Facebook.

Так, із 10:00 до 17:00 без світла у Львові залишились мешканці таких вулиць:

Наступальна – 5;

Соколина – 4;

Глинянський Тракт – 147, 147-А, 147А, 151, 151-Б, 153, 155, 157, 161, 161-А, 161-Б, 161-В, 161-Г, 161А, 161б, 161в, 161Г, 151, 161, 161/1, 165;

Медової Печери – 36, 38, 38а, 53;

Петлюри – 29, 31, 37, 37А;

Городоцька – 1, 11, 13, 15, 17, 2, 21, 219, 23, 266, 296, 299, 3, 318-А, 321, 4, 47, 5, 6, 7, 9;

Весняна – 6, 20 Є, 20а, 20б, 20в, 22, 22В;

Світла – 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 1а, 2, 2а, 2в, 3, 4, 5, 7, 8;

Сонячна – 1, 10, 10 а, 11, 11а, 12, 122, 13, 13а, 14, 15, 15/А, 16, 17, 18, 19, 19А, 2, 20, 21, 24, 25, 290, 292, 294, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 929.

Також із 10:00 до 17:00 без електрики будуть у Брюховичах. Зокрема, мова йде про такі вулиці:

Реклама партнерів

Смолиста – 20г;

Фруктова (бічна) – 19, 20, 21, 21в, 22.

Не оминуть знеструмлення й жителів Сокільників. Так, із 10:00 до 17:00 без світла залишились мешканці таких вулиць:

Січових Стільців;

Авіаційна;

Галицького;

Львівська;

Сковороди;

Франка;

Цікорського;

Шкілька.

У Малехові без світла будуть такі вулиці:

Вокзальна;

Київська.

Детальніша інформація про графік ремонтів електромереж та час відсутності електроенергії через планові роботи – на сайті «Львівобленерго» у розділі «Планові відключення».

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook