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У театрі Заньковецької встановили нове освітлення коштом посольства Японії

Аліса Белей

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У Львові в Національному академічному українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької встановили нове світлове обладнання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

У театрі імені Марії Заньковецької встановили нове світлове обладнання, яке придбали в межах спільного проєкту Асоціації «Єврорегіон Карпати – Україна» та грантової програми «Кусаноне», що фінансується посольством Японії в Україні.

Так, було встановлено нові прожектори, світлодіодні матричні панелі та димерні блоки. Фінансовий ресурс проєкту становив понад 2,7 млн грн – це загальна сума витрат на закупівлю обладнання, у тому числі й майже 2,3 млн грн – це грантові кошти саме від програми «Кусаноне» японських партнерів.

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«Також 445 тис. грн додала з обласного бюджету Львівська обласна рада. Тішимось результатам успішної реалізації проєкту, адже модернізоване обладнання доповнить талановиту гру акторів, а глядачі отримають неймовірні враження», – кажуть в Асоціації.

Додамо, що це уже другий проєкт, який отримав підтримку від посольства Японії. Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна» у 2016 році реалізувала проєкт «Модернізація медичного обладнання для Львівської обласної клінічної лікарні ОХМАТДИТ».

У рамках якого закупили лабораторне обладнання: аналізатор газів крові та електролітів, гематологічний аналізатор та біохімічний аналізатор, 4 монітори за наглядом стану пацієнта, 1 апарат штучної вентиляції легень.

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Фото: lvoblrada

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