У Львові вшанували пам'ять полеглого Героя України

У суботу, 29 січня, у Львові вшанували пам’ять полеглого випускника Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Героя України, легендарного майора Андрія Кизила, який героїчно загинув захищаючи Україну від російських окупантів п’ять років тому. Про це повідомив керівник НАСВ Павло Ткачук на своїй сторінці у Facebook.

Разом із дружиною полеглого офіцера Оксаною та його сином Артемом, керівництвом та курсантами навчального закладу, військовим капеланом отцем Юрієм Балухом вшанувала побратима хвилиною мовчання, помолились за упокій його душі, а також віддали військові почесті й поклали квіти та лампадки до стели із викарбуваними іменами полеглих випускників Національної академії.

«Сьогодні Герой України майор Андрій Кизило є справжнім прикладом відданого служіння українському народу для всього колективу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного! Вічна пам’ять Герою України майору Андрію Кизило… Спочивай з миром «Орле»» – написав Павло Ткачук. Реклама партнерів

Так, у 2014 році Андрій завершив навчання у нашому навчальному закладі за спеціальністю «Управління діями підрозділів механізованих військ», після чого проходив службу на офіцерських посадах у 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, у 21 рік отримав під своє командування роту.

З липня 2014 року брав активну участь у бойових діях, боронячи Україну від навали російських окупантів на різних ділянках району проведення Антитерористичної операції.

29 січня 2017 року о 4-й годині ранку штурмова група під командуванням заступника командира 1-го механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців капітана Андрія Кизила висунулась для виставлення двох спостережних постів перед позиціями російських окупантів. Під час руху наші воїни виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу та вступили у бій.

Загарбники були вимушені відступити та викликали підтримку артилерії. Аби зберегти своїх підлеглих в умовах масованого артилерійського обстрілу, Андрій Кизило ухвалив сміливе рішення зайняти один зі взводних опорних пунктів російських окупаційних військ. Хоч загарбники та мали чисельну перевагу, під натиском українських воїнів вони зазнали важких втрат та полишили свої позиції.

Під час оборони захопленого ворожого ВОПу група Кизила перебувала в укриттях, втім під щільним артилерійським обстрілом. Один із ворожих снарядів влучив в окоп, де на той момент перебував капітан Андрій Кизило та двоє його підлеглих – молодший сержант Володимир Бальченко та солдат Дмитро Оверченко. Всі вони загинули на місці…

Указом Президента України № 21/2017 від 01.02.2017 року за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій Присязі майору Кизило Андрію Олександровичу надано звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» (посмертно).

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.