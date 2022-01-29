У 2021 році в Україну не пустили вдвічі більше росіян, ніж у 2020-му

Упродовж 2021 року перетнути український кордон не дозволили 46 тисячам людей – це майже удвічі більше, ніж у 2020-му. Найчастіше в Україну не пускали росіян. Про це Львівському порталу повідомили у Державній прикордонній службі.

Так, з 46 тисяч відмов 31 тисячу отримали іноземці. Найчастіше до України не пускали росіян – 7 тисяч людей (це майже у 2,5 раза більше за показник 2020 року).

На другому місці – громадяни Молдови (5,3 тисячі). Далі йдуть громадяни Індії (1 435), Румунії (1 399), Польщі (1 319), Єгипту (1 114) та Білорусі (765).

Прикордонники зазначають, що протягом року громадяни Ізраїлю почали отримувати відмови значно рідше.

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Головні причини відмов у пропуску через кордон для іноземців у 2020 та 2021 роках були однаковими: карантинні обмеження та непідтверджена мета поїздки до країни.

А от для українців найпоширенішими причинами відмови у виїзди стали недійсні документи, відсутність доручення батьків або ж заборона виїзду за межі країни.

Додамо, що загалом же рух пасажирів через кордон порівняно з 2020 роком зріс на 18% та сягнув 39 мільйонів людей.

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