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Під час пожежі на Львівщині чоловік отримав опіки обличчя

Аліса Белей

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У п’ятницю, 28 січня, місті Яворові, що на Львівщині, сталася пожежа у господарській будівлі, під час якої опіки обличчя отримав 39-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Пожежа сталася внаслідок вибуху в цегляній господарській будівлі у місті Яворів Яворівського району по вул. Будівельна близько 14:00. У результаті пожежі 39-річний чоловік отримав опіки обличчя. Постраждалий від госпіталізації відмовився.

Пожежу локалізовано о 14:02 та ліквідовано о 14:09. Причини та обставини події встановлюються.

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